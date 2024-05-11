Maltepe'de veli okul müdürü ve yardımcısına saldırdı, kapıyı kırmaya çalıştı!

İstanbul Maltepe'de bir ilkokulda, inanılmaz bir şiddet olayı yaşandı. Öğrenci velisinin beklemeden eve gitmesiyle ortaya çıkan tartışma, dehşet verici bir saldırıya dönüştü.

İddiaya göre, bir ilkokul öğrencisi, okulun düzenlediği geziye katıldı. Fakat veliyi beklemeden eve gitti. Bu duruma sinirlenen veli, çocuğunu okulda bulamaması üzerine okul yöneticilerine hesap sormaya gitti.

Saldırı Anı Kameralarda

Okula giden veli, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Ancak okul yöneticilerinin olumsuz yanıt vermesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kontrolünü kaybeden veli, okul müdürünün odasının kapısını kırmaya çalıştı ve okul idarecilerine saldırdı. Bu şoke edici olay, okulun güvenlik kameralarına net bir şekilde yansıdı.

Veli Gözaltına Alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, şiddet uygulayan veliyi gözaltına aldı. Fakat veli, daha sonra serbest bırakıldı.

Bu üzücü olay, eğitim camiasında ve veliler arasında büyük tepkilere neden oldu. Şiddetin her zaman yanlış olduğunu vurgulayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

