Bist 100
10.218,58 0%
DOLAR
32,22 -0,11%
EURO
34,93 0,17%
ALTIN
2.432,72 0,51%

Maltepe'de veli okul müdürü ve yardımcısına saldırdı, kapıyı kırmaya çalıştı!

Maltepe'de bir ilkokulda, veli çocuğunun kendisini beklemeden eve gitmesine sinirlenerek okul yöneticilerine saldırdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda velinin öfkesi ve saldırısı net bir şekilde görülüyor.

Yayın Tarihi: 11.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 11.05.2024 13:39
Maltepe'de veli okul müdürü ve yardımcısına saldırdı, kapıyı kırmaya çalıştı!

İstanbul Maltepe'de bir ilkokulda, inanılmaz bir şiddet olayı yaşandı. Öğrenci velisinin beklemeden eve gitmesiyle ortaya çıkan tartışma, dehşet verici bir saldırıya dönüştü.

İddiaya göre, bir ilkokul öğrencisi, okulun düzenlediği geziye katıldı. Fakat veliyi beklemeden eve gitti. Bu duruma sinirlenen veli, çocuğunu okulda bulamaması üzerine okul yöneticilerine hesap sormaya gitti.

Saldırı Anı Kameralarda

Okula giden veli, güvenlik kamerası kayıtlarını incelemek istedi. Ancak okul yöneticilerinin olumsuz yanıt vermesiyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kontrolünü kaybeden veli, okul müdürünün odasının kapısını kırmaya çalıştı ve okul idarecilerine saldırdı. Bu şoke edici olay, okulun güvenlik kameralarına net bir şekilde yansıdı.

Veli Gözaltına Alındı

Olay yerine gelen polis ekipleri, şiddet uygulayan veliyi gözaltına aldı. Fakat veli, daha sonra serbest bırakıldı.

Bu üzücü olay, eğitim camiasında ve veliler arasında büyük tepkilere neden oldu. Şiddetin her zaman yanlış olduğunu vurgulayan yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
5
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak
6
İstanbullulara müjdeli haber verildi! 31 Mart'a kadar tamamen ücretsiz olacak
7
İstanbul'un tüm ilçelerine duyuruldu! Tedbir almadan dışarı çıkan ah vah edecek

Pegasus yine yaptı yapacağını: 5 gün içinde 35 TL'ye uçak bileti satılıyor

Gram altın biriktirenlere gemileri yaktıracak uyarı! Uzman isim piyasacıları uyardı

Konut alımlarında fırtına öncesi sessizlik başladı: 3 banka faiz indirimi ile hayalleri gerçekleştiriyor

Migros zararına satış için gaza bastı! Ürünlerde yüzde 64 indirim başladı

Tüm zamları bilmişti! 'Emekli Temmuz zammı hayırlı olsun' diyerek müjdeyi verdi

Kurban Bayramı’nda hesaplara çift ikramiye yatacak! SSK BAĞKUR fark etmez

Anneler günü kampanyası bekleyen başvursun! 3 dakikada annenize bedavaya hediye alacaksınız

Her gün bir avuç ceviz yiyen dipdiri kalıyor! Her yeriniz anında gençleşiyor

Gram altına tapunuz hazır! Büyükşehirlerde kapış kapış gidiyor

İŞKUR binlerce alım için düğmeye bastı! Başvuran TÜM HERKES iş sahibi olacak

Bim’den padişahlara yakışır kampanya! 14 Mayıs’a kadar izdiham yaratacak

100 Bin TL kredi çekip 3 ay sonra ödemeye başlayacaksınız! Başvuru bile yapmanıza gerek yok