Maltepe'de Yolcu Minibüsü Tıra Çarptı: 8 Yaralı

Maltepe'de Kazalı Yolculuk

Maltepe'de meydana gelen bir kaza, yolcu taşımacılığı yapan minibüsün tıra çarpmasıyla sonuçlandı. Olayda 8 kişi yaralandı.

Kaza Detayları

Berkay B. yönetimindeki 34 M 2903 plakalı yolcu minibüsü, Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi üzerinde park halindeki bir tıra arka taraftan çarptı. Kazanın ardından bölgeye hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri intikal etti.

Yaralıların Durumu

Olay yerine ulaşan ekipler, çevredeki insanların da yardımıyla minibüsteki yolcuları dışarı çıkardı. Yaralılar arasında bulunan minibüs şoförü ve 7 yolcu acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Trafik Akışı Normale Döndü

Kaza sebebiyle trafiğe kapatılan caddedeki akış, minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

Maltepe'de, yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Maltepe'de, yolcu minibüsünün park halindeki tıra arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.