Mamak'ta Kentsel Dönüşüm Mağdurları: Tamamlanmayan Konutlar İçin Teslimat Talebi

Mamak'ta kentsel dönüşüm mağdurları teslimat için harekete geçti

Mamak Dutluk Mahallesi'nde toplanan bir grup vatandaş, kentsel dönüşüm mağduru olduklarını belirterek tamamlanmamış konutların bir an önce teslim edilmesini istedi.

Açıklamayı Selçuk Gökkaya yaptı

Grup adına konuşan Selçuk Gökkaya, Mamak Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesinin 11 etapta planlandığını ve 2013-2017 yılları arasında yaklaşık 5 bine yakın konutun inşa edilip hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

Gökkaya, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 2019'da seçim vaadi olarak ek 5 bin konutın daha tamamlanacağını duyurduğunu aktardı. Gökkaya, "Bugün geldiğimiz noktada, 6 yılın sonunda, 5. ve 6. etaplarda Derbent, 7. etap Dutluk Mahallesi'nde çalışmalar başlamış ve 2024-2025 yıllarında sadece 418 konut teslim edilmiştir. 2024'ün Mart ayında kura çekilişi yapılan ve 1 yıl içerisinde teslim edileceği söylenen 7. etapta bulunan 342 daire ise hala tamamlanmamıştır." dedi.

Talepler ve iddialar

Gökkaya ve diğer vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini ve eksik teslimatların hızlandırılmasını talep etti.

Kentsel Dönüşüm Mağdurları Sözcüsü Mevlüt Bekar ise projedeki bazı arsaların üçüncü kişilere satıldığını iddia etti. Bekar, belediyeden randevu talep etmelerine rağmen randevu alamadıklarını ve yetkililere ulaşamadıklarını belirtti.

Vatandaşlar yetkililerden soruna acil çözüm beklediklerini vurguladı.