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Manavgat Belediye Başkanı ve 34 Kişi Rüşvet İddiasıyla Gözaltında

Antalya'da Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın da aralarında bulunduğu 34 kişi rüşvet iddiasıyla gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 18:35
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 18:35
Manavgat Belediye Başkanı ve 34 Kişi Rüşvet İddiasıyla Gözaltında

Manavgat'ta Rüşvet Operasyonu: 34 Kişi Gözaltında

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Manavgat Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcıları da dâhil olmak üzere toplam 34 kişi gözaltına alındı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı, otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvuruları ile ilgili rüşvet alındığı iddiaları üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, rüşvet isteme eylemlerinin ortaya çıkarıldığı bildirildi.

Rüşvet İddaları ve Tüyler Ürpertici Görüntüler

Yürütülen çalışmalar sonucunda, Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara’nın yeğeni aracılığıyla rüşvet istendiği ve ruhsatların verilmesi için bu şartın koşulduğu iddia edildi. Ayrıca, belediyeye bağlı iştirakler ve spor kulübü üzerinden oluşturulan paravan şirketler aracılığıyla haksız menfaat sağlandığı ve toplamda yaklaşık 800 milyon lira gibi büyük bir meblağın kaydedildiği öne sürüldü.

Operasyonda ele geçirilen görüntülerde, Belediye Başkan Yardımcısı M.E.T ile C.C. isimli bir vatandaş arasında rüşvet alışverişi yapıldığına dair kanıtlar yer alıyor. C.C.'nin, ruhsat talebi için M.E.T'den rüşvet istediği ve polise başvurmasının ardından işaretli paralarla M.E.T'nin makamına gidip rüşveti verdiği öğrenildi.

Baklava Kutusundaki Rüşvet

Yapılan baskın sırasında Çantada bulunan baklava kutusundan çıkan avrolar, operasyonun seyrini değiştiren çarpıcı bir detay oldu. M.E.T'nin polis ekiplerine, "Arkadaşım yurt dışından geldi. İçki ve çikolata getirmiş" diyerek durumu geçiştirmeye çalıştığı ve baklava kutusunda kaç paranın bulunduğu soruşturmaya damgasını vurdu.

Polis, M.E.T'ye "Baklava olarak bunu mu aldınız?" diye sorduğunda, M.E.T'nin önce sessiz kaldığı sonrasında ise "Arkadaş hediye getirdiğini söyledi, bıraktı gitti. Açıp bakmadım, bilmiyorum" şeklinde yanıt vermesi dikkat çekti.

Şu anda polisin, belediyedeki arama ve incelemeleri devam etmektedir. Rüşvet skandalı ve beraberindeki gözaltılar, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı...

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı...

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve belediye başkan yardımcılarının da aralarında bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı.

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