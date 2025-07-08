Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonunda 7 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

Manavgat'taki Rüşvet Operasyonunda Yeni Gelişmeler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturmasında 7 yeni şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvuruları gibi konularda rüşvet alındığı iddiasıyla başlatıldığı bildirildi.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltında bulanan 35 kişi arasında, ifade işlemleri tamamlanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı M.E.T'nin de yer aldığı bazı şüpheliler, Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

4 Aylık Teknik ve Fiziki Takip

Olayın detayları, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 4 aylık teknik ve fiziki takip ile ortaya çıktı. Belediyeye yönelik yapılan operasyonun, gerekçesi olarak Başkan Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği ve rüşvet alınmadan inşaat ruhsatı verilmediği iddiaları öne sürüldü. Ayrıca, şüphelilerin yaklaşık 800 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Tutuklamalar ve İddialar

Önceki operasyonda, Belediye Başkanı Kara ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgulamalarının ardından belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklandı. Soruşturma sırasında, Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığı iddialarını destekleyen görüntülerin de ortaya çıkması dikkat çekti.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.