DOLAR
40 -0,07%
EURO
46,98 -0,22%
ALTIN
4.278,44 0,25%
BITCOIN
4.355.849,82 -0,86%

Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonunda 7 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

Manavgat Belediyesi'nde rüşvet iddialarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli daha gözaltına alındı. İfade işlemleri devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.07.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 08.07.2025 12:11
Manavgat Belediyesi'ne Rüşvet Operasyonunda 7 Şüpheli Daha Gözaltına Alındı

Manavgat'taki Rüşvet Operasyonunda Yeni Gelişmeler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Manavgat Belediyesine yönelik düzenlenen rüşvet, irtikap ve zimmet soruşturmasında 7 yeni şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından otel tadilatı, inşaat ruhsatı ve iskan başvuruları gibi konularda rüşvet alındığı iddiasıyla başlatıldığı bildirildi.

Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Gözaltında bulanan 35 kişi arasında, ifade işlemleri tamamlanan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve Başkan Yardımcısı M.E.T'nin de yer aldığı bazı şüpheliler, Manavgat Adliyesi'ne sevk edildi.

4 Aylık Teknik ve Fiziki Takip

Olayın detayları, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen 4 aylık teknik ve fiziki takip ile ortaya çıktı. Belediyeye yönelik yapılan operasyonun, gerekçesi olarak Başkan Kara'nın yeğeni H.C.G. aracılığıyla rüşvet istendiği ve rüşvet alınmadan inşaat ruhsatı verilmediği iddiaları öne sürüldü. Ayrıca, şüphelilerin yaklaşık 800 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri öne sürüldü.

Tutuklamalar ve İddialar

Önceki operasyonda, Belediye Başkanı Kara ve belediye başkan yardımcılarının da bulunduğu 34 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyet sorgulamalarının ardından belediye meclis üyesi Mehmet Tosak ile Mesut Kara, İlker Günay, Mehmet Ali Fansa, Kemal Taş ve Şükrü Ilgın tutuklandı. Soruşturma sırasında, Başkan Yardımcısı M.E.T'nin, C.C. isimli bir kişiden rüşvet aldığı iddialarını destekleyen görüntülerin de ortaya çıkması dikkat çekti.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha...

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha...

Antalya'da Manavgat Belediyesine yönelik rüşvet, irtikap ve zimmet operasyonunda 7 şüpheli daha gözaltına alındı.

İLGİLİ HABERLER

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sinop'ta Devrilen Otomobil Faciası: 3 Yaralı
2
İstanbul'da 'Hazreti Muhammed'e Sevgi, Gazze'ye Refah' Yürüyüşü Düzenlendi
3
Veteriner Hekimlerden Yangın Bölgesi İçin Destek Çağrısı
4
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Ölmüş Vatandaşın Taburcu Edilmesi' İddiasına Yanıt
5
Sıhhiye Köprüsü'nde Bakım Çalışmaları Trafik Yoğunluğu Yarattı
6
Aydın'daki Zeytinlik Yangını: Baba ve Oğul Serbest Bırakıldı
7
Aroya Kruvaziyeri 1750 Yolcusuyla Marmaris'e Demir Attı

Mardin'den Memurlara Rekor Maaş Promosyonu: 82.500 TL!

Emekliye Promosyon Müjdesi: Temmuz Zammı ile Yüksek Ödemeler Başlıyor

Erdoğan'dan Aile Yılı Reformu: Evlilikte Yeni Destek Paketleri

Milyonların Kaderini Değiştiren İmza: Temmuz Artışı Rekor Kırdı

Bursa'daki Ulaşım Ücretlerine Zam Geldi! Yeni Tarifeler Duyuruldu

İstanbul’a Kavurucu Sıcaklar Geliyor! MGM'den Kritik Uyarı

Temmuz'da 32 Günlüğüne 27.000 TL Gelir Sağlayacak Mevduat Faizleri!

Dışişleri Bakanlığı 180 Aday Meslek Memuru Alacak

TOBB Nefes Kredisi: 6 Ay Ödemesiz 2.5 Milyon TL İmkanı

Temmuz'da Beklenen Zamlar: Cepler Kül Olacak!

Kadınlara Ücretsiz Ulaşım Hakkı! Manisa'dan Yeni Destek

Maaş Zamları Sonrası Rekor Promosyon: 70.000 TL