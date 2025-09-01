Manavgat'ta Beşiktaş Antrenörü Alperen Coşar Bahçede Ölü Bulundu

Olayın Detayları

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Beşiktaş Spor Okulunda futbol antrenörü olarak görev yapan Alperen Coşar (43), evinin bahçesinde ölü bulundu.

Sarılar Mahallesi'nde sabah saatlerinde Coşar'ı yerde hareketsiz halde gören komşularının ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Coşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, inceleme ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İddia Edilen Olay Örgüsü

Olayın ardından edinilen bilgilere göre, Coşar'ın anahtarını evde unuttuğu ve güneş enerjisi demirlerine bağladığı su hortumu ile 3 katlı apartmanın çatısından kendi dairesinin balkonuna inmeye çalıştığı sırada hortumun kopması sonucu düştüğü tahmin ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.