Manavgat'ta Kayıp Kişi Kadir Kaplan'ın Cesedi Yol Kenarında Bulundu

Manavgat'ta 8 Eylül'den Beri Kayıp Kişinin Cesedi Yol Kenarında Bulundu

Gültepe ile Yeniköy arasındaki tali yolda sera işçileri buldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, 8 Eylül'den bu yana kayıp olarak aranan bir kişinin yol kenarında cansız bedeni bulundu.

Sera işçileri, Gültepe ile Yeniköy mahalleleri arasındaki tali yolun kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını görerek durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 31 yaşındaki Kadir Kaplan'a ait olduğu tespit edildi.

Kaplan'ın evinden ayrıldığı 8 Eylül'den beri kendisinden haber alınamadığı öğrenildi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Kaplan'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.