Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: Sürücü metrelerce havaya savruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, 07 BHR 319 plakalı motosiklet ile 07 BJL 238 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ağır şekilde savruldu.

Kaza, Remzi Güven Caddesi üzerindeki Salkım Evler Kavşağı'nda gerçekleşti. Çarpışma sonucu sürücü O.G. metrelerce havaya fırlayıp yola düştü ve yaralandı.

Olay yerinden geçen bir hemşire, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikeyi atlattığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Kaza ve müdahale anları kamerada

Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil sürücüsü: Ç.Y.T.

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE MOTOSİKLETİN OTOMOBİLE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ METRELERCE HAVAYA SAVRULUP YOLA DÜŞTÜ. YARALANAN SÜRÜCÜYE İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDEKİ HEMŞİREDEN GELİRKEN, KAZA VE MÜDAHALE ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.