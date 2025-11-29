Manavgat'ta motosiklet otomobile çarptı: Sürücü metrelerce havaya savruldu

Antalya Manavgat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı; sürücü metrelerce havaya savrularak yaralandı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:58
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:58
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, 07 BHR 319 plakalı motosiklet ile 07 BJL 238 plakalı otomobilin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü ağır şekilde savruldu.

Kaza, Remzi Güven Caddesi üzerindeki Salkım Evler Kavşağı'nda gerçekleşti. Çarpışma sonucu sürücü O.G. metrelerce havaya fırlayıp yola düştü ve yaralandı.

Olay yerinden geçen bir hemşire, sağlık ekipleri gelene kadar yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Daha sonra yaralı, ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücünün hayati tehlikeyi atlattığı ve müşahede altında tutulduğu bildirildi.

Kaza ve müdahale anları kamerada

Kazaya ilişkin anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil sürücüsü: Ç.Y.T.

