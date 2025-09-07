Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 2 Dekar Zarar

Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Altınkaya Mahallesi Oluk mevkiindeki yangında 2 dekar alan etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Altınkaya Mahallesi Oluk mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Müdahale sonucunda yangının etkilediği alanın 2 dekar olduğu tespit edildi. Ekipler, özellikle sarp ve kayalık arazide söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

