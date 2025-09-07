DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.584.015,84 -1,05%

Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 2 Dekar Zarar

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Altınkaya Mahallesi'ndeki orman yangını, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı; 2 dekar alan zarar gördü.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 21:15
Manavgat'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı — 2 Dekar Zarar

Manavgat'ta orman yangını kontrol altına alındı

Altınkaya Mahallesi Oluk mevkiindeki yangında 2 dekar alan etkilendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Altınkaya Mahallesi Oluk mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangın, yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile Taşağıl Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Müdahale sonucunda yangının etkilediği alanın 2 dekar olduğu tespit edildi. Ekipler, özellikle sarp ve kayalık arazide söndürme ve soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınan yangında 2 dekar alan zarar gördü. Sarp ve kayalık bölgede ekipler, söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Havadan ve karadan...

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manisa Akhisar'da 5 Yaşındaki Çocuk Gölete Düşerek Hayatını Kaybetti
2
Hartlap Karakucak Güreş Festivali Kahramanmaraş’ta — Başpehlivan Mustafa Nejedi
3
Tekirdağ'da TEKNOFEST İKA Yarışması Sona Erdi — Land Guards Birinci
4
Belgrad'da Türk Biniciler Engel Atlama Balkan Şampiyonası'nda Zirveye Çıktı
5
MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik: 2025 FIVB'de Gümüş Madalya
6
Uşak'ta İki Trafik Kazası: 5 Yaralı, 1'i Ağır
7
Ankara'da Küresel Sumud Filosu'na Destek: ANFİDAP'tan Basın Açıklaması

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı