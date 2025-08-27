Manavgat'ta Sulama Kanalına Düşen Kamyonette 3 Kişi Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen kazada bir kamyonet otomobile çarparak sulama kanalına düştü.
Kaza Detayı
Kaza, Özkan Büyüköztürk'ün kullandığı 55 AHH 472 plakalı kamyonetin, Batın Sümbül idaresindeki 80 DK 304 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.
Yaralıların Durumu
Kaza sonucu otomobil sürücüsü Batın Sümbül ile kamyonette bulunan Ayşenur Karabaş ve Hacer Taşar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkilileri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.