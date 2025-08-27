DOLAR
Manavgat'ta Sulama Kanalına Düşen Kamyonette 3 Kişi Yaralandı

Manavgat'ta D-400 kara yolunda otomobile çarpan kamyonetin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:08
Antalya'nın Manavgat ilçesinde, D-400 kara yolunda meydana gelen kazada bir kamyonet otomobile çarparak sulama kanalına düştü.

Kaza Detayı

Kaza, Özkan Büyüköztürk'ün kullandığı 55 AHH 472 plakalı kamyonetin, Batın Sümbül idaresindeki 80 DK 304 plakalı otomobile arkadan çarpması sonucu gerçekleşti. Çarpmanın etkisiyle kamyonet kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Yaralıların Durumu

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Batın Sümbül ile kamyonette bulunan Ayşenur Karabaş ve Hacer Taşar yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane yetkilileri, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

