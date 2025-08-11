DOLAR
40,7 0%
EURO
47,29 0,29%
ALTIN
4.381,7 1,4%
BITCOIN
4.913.342,21 -1,75%

Manisa'da 112 Acil Servis İstasyonunda Elektrik Kaynaklı Yangın Söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 18:37
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 18:37
Manisa'da 112 Acil Servis İstasyonunda Elektrik Kaynaklı Yangın Söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan 112 Acil Servis istasyonunda, elektrik kaynaklı yangın meydana geldi. Olay, Ergenekon Mahallesi'nde, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) hizmet binasında faaliyet gösteren istasyonda yaşandı.

Yangının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucu binanın depo bölümünde bazı hasarlar meydana geldi.

Yangın sırasında, duman nedeniyle etkilenen bir kedi ekipler tarafından kurtarıldı. Kedinin, verilmiş olan oksijen yardımıyla hayata tutunduğu öğrenildi. Hayvan, hemen ardından en yakın veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İLGİLİ HABERLER

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Balıkesir Depreminde Hayatını Kaybeden Nihat Önbaş İzmir'de Defnedildi
2
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
3
Manisa'da Orman Yangınları: Şehzadeler ve Alaşehir'de Hızla Müdahale Ediliyor
4
Elazığ'da Otluk Alanda Çıkan Yangın Tarihi Kervansarayı Tehdit Etti
5
Manisa'da 112 Acil Servis İstasyonunda Elektrik Kaynaklı Yangın Söndürüldü
6
Giresun'da Kaybolan Genç Cihan Tekin'in Cansız Bedenine Ulaşıldı
7
Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi