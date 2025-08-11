Manisa'da 112 Acil Servis İstasyonunda Elektrik Kaynaklı Yangın Söndürüldü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan 112 Acil Servis istasyonunda, elektrik kaynaklı yangın meydana geldi. Olay, Ergenekon Mahallesi'nde, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) hizmet binasında faaliyet gösteren istasyonda yaşandı.

Yangının ardından itfaiye, polis ve sağlık ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin etkin müdahalesi ile yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucu binanın depo bölümünde bazı hasarlar meydana geldi.

Yangın sırasında, duman nedeniyle etkilenen bir kedi ekipler tarafından kurtarıldı. Kedinin, verilmiş olan oksijen yardımıyla hayata tutunduğu öğrenildi. Hayvan, hemen ardından en yakın veteriner kliniğine götürülerek tedavi altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, 112 Acil Servis istasyonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.