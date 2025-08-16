DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0,02%
BITCOIN
4.799.026,47 -0,32%

Manisa'da 16 Yaşındaki Kız Evinde Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde 16 yaşındaki Hatice Fırtına, evinde bıçaklanarak öldürüldü; şüpheli akraba F.F. (36) suç aletiyle yakalanıp gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 19:33
Manisa'da 16 Yaşındaki Kız Evinde Bıçaklanmış Halde Ölü Bulundu

Manisa'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Salihli'de şüpheli aile akrabası olarak belirlendi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki Hatice Fırtına evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evinde gerçekleşti. Kızı yerde hareketsiz halde bulan baba Selçuk Fırtına durumu bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi.

Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Cinayet zanlısının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Yumaklı: Karamürsel yangını kontrol altına alındı
2
Hatay İskenderun'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Tutuklandı
3
Çanakkale Gelibolu'da Orman Yangını: Havadan ve Karadan Yoğun Müdahale
4
Gazzeli Gazeteci Merve Müsellem ve Kardeşlerinin Kafatasları 40 Gün Sonra Bulundu
5
Kassam Tugayları: Han Yunus'ta İsrail komuta noktasına havan saldırısı
6
Gaziantep'te Biçerdöver ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
7
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar