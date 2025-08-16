Manisa'da 16 yaşındaki kız evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Salihli'de şüpheli aile akrabası olarak belirlendi
Manisa'nın Salihli ilçesinde, 16 yaşındaki Hatice Fırtına evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.
Olay, dün akşam saatlerinde Kurtuluş Mahallesi 279. Sokak'taki evinde gerçekleşti. Kızı yerde hareketsiz halde bulan baba Selçuk Fırtına durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın birden fazla bıçak darbesi sonucu hayatını kaybettiğini tespit etti.
Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evdeki incelemeler ve toplanan deliller doğrultusunda şüphelinin ailenin akrabası F.F. (36) olduğunu belirledi.
Bölgedeki yaklaşık 80 güvenlik kamerasından 300 saatlik görüntü inceleyen ekipler, şüpheliyi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Cinayet zanlısının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.