Manisa'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Hafriyat Kamyonu ile Araçlar Çarpıştı

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Uşak kara yolu üzerinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olayın detaylarından anlaşıldığına göre, kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza Gökçeören Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kaza Anı Detayları

İkisi de kendi aracında sürücü olarak bulunan Cevdet Gökdemir (62) yönetimindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel (64) idaresindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) yönetimindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

Acı Bilanço

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Veli Süel ile yanında bulunan eşi Fatma Süel (61), Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Süel kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü B.V., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.