DOLAR
35,83 0%
EURO
37,19 0%
ALTIN
3.225,48 0%
BITCOIN
3.560.321,46 1,72%

Manisa'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 11:58
Manisa'da 3 Araçlı Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

Hafriyat Kamyonu ile Araçlar Çarpıştı

Manisa'nın Kula ilçesinde, İzmir-Uşak kara yolu üzerinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ise yaralandı. Olayın detaylarından anlaşıldığına göre, kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı kaza Gökçeören Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kaza Anı Detayları

İkisi de kendi aracında sürücü olarak bulunan Cevdet Gökdemir (62) yönetimindeki 35 ZA 2873 plakalı kamyonet ile Veli Süel (64) idaresindeki 23 AET 955 plakalı otomobil, tali yoldan ana yola manevra yapan B.V. (50) yönetimindeki 45 ABU 246 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonuna çarptı.

Acı Bilanço

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Veli Süel ile yanında bulunan eşi Fatma Süel (61), Meral Şahin (38) ve Umay Şahin (4) ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan müdahalelere rağmen otomobil sürücüsü Süel kurtarılamadı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü B.V., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatılmıştır.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4...

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4...

Manisa'nın Kula ilçesinde kamyon, kamyonet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Recep Tayyip Erdoğan Eğitim Külliyesi Açılıyor
2
Avcılar'da Pazarcılar Denizköşkler Semt Pazarı'nın Kapatılmasına Tepki Gösterdi
3
Türkiye'den Gazze'ye Yardım Malzemeleri Ulaştı
4
Kırıkkale'de 2 Milyon 140 Bin Makaron Ele Geçirildi
5
Çin, ABD'yi Gümrük Vergileri Nedeniyle DTÖ'ye Şikayet Edecek
6
CHP Engellilik Çalıştayı'nda Yeni Hedefler Belirlendi

Gelibolu Belediyesi'nden Şubat Ayında %63.85 Zam Müjdesi!

Su Faturalarındaki Şok Zam %900'e Ulaşarak Esnafı Zor Duruma Soktu

2024 MEB Promosyonları: Çayeli'nde Rekor 77.700 TL Ödeme

Yeni Elektrik Fatura Düzenlemesi: 417 kilovatsaat Sınırı ile Cezalar Artıyor!

Emeklilerin 2025'te Çifte Ödeme Sevinci: Bayram ve Promosyon Artacak

İstanbul'da Ücretsiz Hayvan Sağlık Hizmeti: Minik Dostlar Kliniği Açılıyor

Şubat Ayında Yüzde 63.85 Zam Müjdesi! Gelibolu Belediyesi'nden Açıklama

Şubat Ayında Parasal Bolluk Bekleyen Üç Burç

SGK, Kanser ve Böbrek Yetmezliği İlaçlarını Geri Ödeme Kapsamına Aldı

İBB'den 7.500 TL Destek Ödemesi! İkinci Taksit Tarihi Bekleniyor

İstanbul'dan Müjde! Halkbank 81.500 TL Maaş Promosyonu Açıklamalarına Katıldı

KPSS ile 4 İlde Zabıta ve İtfaiye Memuru Alımı Başladı