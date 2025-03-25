Manisa'da 3 Katlı Bina Çatısında Yangın: Hasar ve Yaralı Var

Manisa'nın Demirci ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, mahallede büyük paniğe yol açtı. İhsan Eryılmaz'a ait olan binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi.

Yangının büyümesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Demirci Belediyesi su tankeri ve Demirci Orman İşletme Müdürlüğü arazözlerinin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonucunda, yangın kontrol altına alındı. Ancak, yangın nedeniyle binada ciddi hasarlar oluştu.

Yangın esnasında fenalaşan Sevim Eryılmaz, ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay yerine intikal eden Kaymakam Yavuz Arslan ve Belediye Başkanı Erkan Kara, itfaiye ekiplerinden yangın hakkında bilgi aldı. Başkan Kara, hastaneye giderek Sevim Eryılmaz’a geçmiş olsun dileklerini iletti.