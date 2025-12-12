Manisa'da 83 yaşında 20’lik diş şaşkınlığı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Aydın Besen, protez dişlerinin ağrı yapması üzerine gittiği diş hekiminde şaşırtıcı bir tanı aldı: ağrının kaynağı 20’lik dişti. Genellikle 18-30 yaş aralığında çıkan 20’lik dişin, 83 yaşında ortaya çıkması dikkat çekti.

Hasta anlatımı

Besen, yaklaşık 6 yıldır total protez kullandığını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı: "20’lik dişim hiç çıkmamıştı. Doktor ağrının sebebinin 20’lik diş olduğunu söyleyince çok şaşırdım. Protezimi kullanamaz hale geldiğim için doktorum çekilmesi gerektiğini söyledi. Bir hafta ilaç kullandıktan sonra operasyonla alındı".

Uzman değerlendirmesi

Operasyonu gerçekleştiren Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Dr. Dt. Hakan Kahraman, 20’lik dişlerin her yaşta sorun çıkarabileceğine dikkat çekti ve şunları söyledi: "İleri yaşlarda kemik erimesi nedeniyle gömülü dişler rahatsızlık vermeye başlayabiliyor. Hastamız yıllarca total protez kullandığı için gömülü diş, üzerindeki kemiğin erimesiyle yüzeye yakın hale gelmiş. Yeni protez yapımına engel olacağından dişi cerrahi olarak çektik. Bu durum herkesin başına gelebilir".

Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Barış Kaya ise, ileri yaşlardaki çene kemiği rezorpsiyonunun gömülü dişleri yüzeye doğru yaklaştırdığını belirterek, "Bu dişler aslında sürmüyor; çene kemiği eridiği için çıkmış gibi görünüyor. Halk arasında ‘70 yaşından sonra diş çıktı’ denilen durumlar aslında gömülü dişlerin kemik erimesiyle ortaya çıkmasıdır. Özellikle total protez kullanan hastalarda daha sık rastlanıyor. Eğer ağrıya, protez kullanımında zorluğa veya yemek yemede sıkıntıya neden oluyorsa cerrahi operasyonla dişi alıyoruz. İyileşme sonrası protez yeniden yapılıyor ya da küçük tamirlerle kullanılmaya devam edilebiliyor," dedi.

Operasyonun ardından sağlığına kavuşan Aydın Besen, protezinin yenilenmesi için tedavisine devam ediyor.

