Manisa'da Bekçilere Saldırı: 2 Zanlı Gözaltında

Yunusemre'de devriye yapan bekçilerle çıkan kavgada iki bekçi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçilerine saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 5305. Sokak'ta devriye gezen bekçiler ile iki kişi arasında çıkan tartışma ile başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerden birinin saldırısı sonucu 2 bekçi yaralandı.

Yaşanan arbede sırasında zanlılardan birinin tabancayla bacağından vurulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan şüpheliye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen bu şüpheli ile yanında bulunan diğer kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

