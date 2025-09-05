DOLAR
41,25 -0,21%
EURO
48,24 -0,26%
ALTIN
4.707,55 -0,36%
BITCOIN
4.633.344,97 -1,77%

Manisa'da Bekçilere Saldırı: 2 Zanlı Gözaltında

Manisa Yunusemre'de bekçilere saldırdıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı; olayda iki bekçi yaralandı, zanlılardan biri bacağından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 13:05
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 13:14
Manisa'da Bekçilere Saldırı: 2 Zanlı Gözaltında

Manisa'da Bekçilere Saldırı: 2 Zanlı Gözaltında

Yunusemre'de devriye yapan bekçilerle çıkan kavgada iki bekçi yaralandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, çarşı ve mahalle bekçilerine saldırdığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 75. Yıl Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'ndeki 5305. Sokak'ta devriye gezen bekçiler ile iki kişi arasında çıkan tartışma ile başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, şüphelilerden birinin saldırısı sonucu 2 bekçi yaralandı.

Yaşanan arbede sırasında zanlılardan birinin tabancayla bacağından vurulduğu bildirildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan şüpheliye sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen bu şüpheli ile yanında bulunan diğer kişi, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerine saldırdığı öne sürülen 2 şüpheli...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çarşı ve mahalle bekçilerine saldırdığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekipler, olay yerinde incelemede bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menteşe Belediyesi'nden Müjde: Okullar Yeni Yüzüyle Açılıyor
2
Gaziantep İcra İlanı: 36 Dönüm Tarla ve 3+1 Lüks Daire Açık Artırmada
3
KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı
4
Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir
5
Çanakkale'de 12-16 Yaş Arası Çocuklar Kültür Yolu'nda Anı Dalışı Yaptı
6
Yusuf Tekin: Okullardaki "zorunlu bağış" iddiaları Bakanlık takibinde
7
Samsun Kavak'ta Asfalt Kamyonunun Altında Kişi Hayatını Kaybetti

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı

Meteoroloji'den 40 İle Uyarı: 4-8 Eylül'de Gök Gürültülü Sağanaklar

İzmir'de Simit Zammı Krizi: Bakanlık 'Onaylamadı', Valilik İtiraz Etti

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire