Manisa'da Cami Mihrabının Taç Kısmı Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'da Trajik Olay: Cami Mihrap Tacı Düşmesi

Manisa'nın Gördes ilçesinde meydana gelen üzücü bir olayda, cami mihrabının üzerindeki taç kısmı düştü. Bu talihsiz kazada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazının ardından gerçekleşti. Mihrabın üzerindeki tuğlalardan yapılmış taç aniden düşerek camide bulunan Mevlüt Altungeyik (66) ve İbrahim Kara (67) isimli vatandaşları yaraladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Gördes Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Mevlüt Altungeyik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İbrahim Kara'nın tedavisi ise halen sürüyor.

Valilikten Açıklama Geldi

Manisa Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada, "Kobaklar Mahallesi Camisi'nde yatsı namazı sonrası, mihrabın üstündeki duvarda inceleme yapılırken Mevlüt Altungeyik ve İbrahim Kara isimli vatandaşlarımız, üzerlerine malzeme düşmesi sonucu yaralanmışlardır. Hastanede tedavisi devam etmekte olan Mevlüt Altungeyik maalesef bu sabah vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

