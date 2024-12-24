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Manisa'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Manisa'da bir kadını öldüren, diğerini yaralayan sanığın yargılanması sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 11:46
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 11:57
Manisa'da Cinayet Davasında Yargılama Devam Ediyor

Manisa'da Cinayet ve Yaralama Davası Devam Ediyor

Manisa'da bir restoranda çalışan bir kadının öldürülmesi ve diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanan olay nedeniyle sanığın yargılanma süreci devam ediyor. Manisa 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, sanık F.K. ve silahlı saldırıda yaralanan müşteki Gül D.'nin ağabeyi Turgut Irmak ile avukatları hazır bulundu.

Turgut Irmak'ın Tanıklığı

Duruşmada dinlenen Turgut Irmak, olayın gerçekleştiği günlerin öncesinde kardeşinin sanık F.K. tarafından rahatsız edildiğini ifade etti. İddialarını daha da güçlendiren Irmak, olaydan bir hafta önce sanık ile telefon görüşmesi yaptığını ve onu iş yerlerine bir daha gelmemesi konusunda uyardığını belirtti. Bu süreçte sanığın beyanlarının doğru olmadığını vurguladı.

Sanığın İddiaları ve Duruşmanın Seyri

Öte yandan sanık F.K., tanık Irmak'ın ifadelerinin gerçekleri yansıtmadığını savunarak, Gül D. ile gönül ilişkisi bulunduğunu öne sürdü. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığı raporunun gelmesini bekleyerek duruşmayı erteledi.

Olayın Detayları

Olay, 30 Temmuz 2023 tarihinde Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, Muradiye Mahallesi İstasyon Caddesi'ndeki bir pizza restoranında meydana geldi. Motosikletle restorana gelen sanık F.K., silahla açtığı ateş sonucu restoran çalışanlarından Sultan Zencirci'nin hayatını kaybetmesine ve Gül D.'nin yaralanmasına neden oldu.

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın...

Manisa'da restoranda çalışan bir kadını öldürdüğü ve diğerini yaraladığı öne sürülen sanığın yargılanmasına devam edildi.

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