Manisa'da Çöple Dolu Evde Bir Kişi Ölü Bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, çöple dolu evinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki Coşkun Çiçek ölü bulundu.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 16:35
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 16:35
Manisa'da Çöple Dolu Evde Bir Kişi Ölü Bulundu

Manisa'da Çöple Dolu Evde Acı Buluntu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Alaybey Mahallesi'nde, yalnız yaşayan 70 yaşındaki Coşkun Çiçek, çöple doldurduğu evinde ölü olarak bulundu. Olay, Şehzadeler İlçe Belediyesi ekiplerinin mahkeme kararı doğrultusunda söz konusu evi boşaltmak için gittikleri sırada meydana geldi.

Ekipler, 803 Sokak'ta bulunan daireye çilingir yardımıyla girdiğinde, Çiçek'in koltukta hareketsiz yattığını fark etti. Durum hemen sağlık ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Coşkun Çiçek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay sonrası yapılan işlemler neticesinde, Çiçek'in cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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