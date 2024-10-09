Manisa'da FETÖ Operasyonu: İki Kişi Tutuklandı

Manisa'da FETÖ Operasyonu Gözaltılara Neden Oldu

Manisa'da gerçekleştirilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonu dikkat çekti. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen 11 şüpheli üzerinde gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin Yakalanması

İl Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklama ve Serbest Bırakma Kararları

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu operasyon, toplumda FETÖ'ye karşı mücadelede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Manisa'daki bu operasyon, FETÖ'ye karşı sürdürülen mücadelenin bir parçasıyken, yetkililer devam eden soruşturmalarla ilgili çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 2'si tutuklandı.