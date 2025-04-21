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Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Turgutlu'da meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı, biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.04.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 16:01
Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Manisa'da İki Otomobil Çarpıştı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu'nda meydana gelen kazada, iki otomobil çarpıştı. Kazada biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı.

Kaza, Figen Zengin'in kullandığı 45 FZ 077 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Yunus Durak (39) yönetimindeki 35 AH 7451 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Olayın ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar arasında bulunan sürücüler ile Yusuf (4) ve Teslime Durak (36), ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı. Kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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