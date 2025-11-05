Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi: 34 Okul Eş Zamanlı Uygulama

Manisa'da Jandarma'dan 'Yaya Önceliği' Denetimi

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın' ilkesi doğrultusunda il genelinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi.

Uygulama Detayları

04 Kasım 2025 tarihinde yapılan uygulamada, 34 ilköğretim okulu önünde görev alan jandarma ekipleri, yaya ve okul geçitlerini kullanan öğrencilerin güvenliği için sürücü ve yayalara uyarılarda bulundu.

Bilgilendirme ve Güvenlik Mesajı

Denetimler sırasında öğrencilere ve vatandaşlara, karşıdan karşıya geçerken mutlaka okul ve yaya geçitlerinin kullanılması gerektiği hatırlatıldı. Sürücülere ise geçitlere yaklaşırken hızlarını azaltmaları ve durarak yayalara öncelik tanımaları konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yetkililerin Açıklaması

Jandarma yetkilileri: 'Karayolunun en savunmasız kullanıcısı olan yayaların güvenliği için okul ve yaya geçitlerindeki denetimlere aralıksız devam edeceğiz.'

