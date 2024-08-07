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Manisa'da Kamyon Kazası Sonrası Sürücüyü Öldüren Şüpheliden Biri Tutuklandı

Salihli'de 6 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan sürücüyü öldüren şüphelilerden biri tutuklandı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:14
Manisa'da Kamyon Kazası Sonrası Sürücüyü Öldüren Şüpheliden Biri Tutuklandı

Salihli'de Kamyon Kazası ve Ardından Gelen Olaylar

Manisa'nın Salihli ilçesinde, tarlada geri manevra yapan bir kamyonun yol açtığı feci kazada 6 yaşındaki Ayşenur Toprak hayatını kaybetti. Olay sonrası, sürücüyü Şükrü Erdem silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen iki kişi gözaltına alındı.

Olayın Detayları

İlgili kazada, Şükrü Erdem (63) yönetimindeki 35 BNR 822 plakalı kamyon, bir biber tarlasında geri manevra yaparken ailesiyle bulunduğu yerde uyuyan Ayşenur Toprak'a çarptı. Küçük kızın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları, sürücü Erdem'i tabancayla vurarak ağır yaraladı. Erdem, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Olayla ilgili olarak jandarma, cinayeti işleyenlerin C.K. (28) ve E.K. (34) olduğunu tespit etti. Yapılan işlemler sonrasında, adliyeye sevk edilen C.K., tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pek çok kişi, bu trajik olayın ardından yaşananları ve sonuçları derin bir üzüntüyle takip ediyor.

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