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Manisa'da Katırlarını Kurtaran Adam Bataklığa Saplandı

Manisa'da katırlarını kurtarmaya çalışan şahıs, bataklığa saplanarak ekipler tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 16:37
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 16:37
Manisa'da Katırlarını Kurtaran Adam Bataklığa Saplandı

Manisa'da İlginç Bir Kurtarma Operasyonu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde gerçekleşen bir olay, çevre sakinlerini tedirgin etti. Mehmet Yöntem, katırlarına su içirmek amacıyla gittiği Avşar Barajı çevresinde hayvanlarının bataklığa saplandığını fark etti.

Mahsur Kalan Yöntem'in Kurtuluşu

Katırlarını kurtarmak için kendi imkanlarıyla çaba harcayan Yöntem, ne yazık ki kısa sürede kendisi de bataklığa beline kadar saplandı. O anları gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Kurtarma Ekipleri Olaya Müdahale Etti

Hızla bölgeye sevk edilen sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri, gerçekleştirdikleri çalışmayla hem Yöntem'i hem de iki katırını bataklıktan kurtarmayı başardı. Olay, bölgedeki hayvan sahiplerine güvenlik önlemlerini hatırlatırken, ekiplerin hızlı müdahalesi takdir topladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bataklığa saplanan katırlarını kurtarmak isterken mahsur kalan kişi...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bataklığa saplanan katırlarını kurtarmak isterken mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bataklığa saplanan katırlarını kurtarmak isterken mahsur kalan kişi...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bataklığa saplanan katırlarını kurtarmak isterken mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

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