Manisa'da 'Kim Var?' Sanat Etkinliği Büyük İlgi Topladı

Manisa'da düzenlenen 'Kim Var?' etkinliği, Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve Yücel Arzen Hacıoğulları'nın performansıyla büyük ilgi gördü.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 10:45
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 10:45
Manisa'da 'Kim Var?' Sanat Etkinliği Büyük İlgi Topladı

Manisa'da 'Kim Var?' sanat etkinliği büyük ilgi topladı

Etkinlik detayları ve katılımcılar

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Kim Var?" sanat etkinliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde ve Manisa Güzel Sanatlar Lisesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Program, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenerek yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesini ağırladı.

Etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Performanslar ve sahne şovu

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne performansları etkinliğin öne çıkan bölümünü oluşturdu. Bestekar, şair ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ise öğrencilerle birlikte izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Programda müzik, tiyatro ve sahne sanatları bir arada icra edilerek izleyicilerin beğenisini topladı.

Etkinlik sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, katkılarından dolayı Yücel Arzen Hacıoğulları'na ve emeği geçen öğretmen ile öğrencilere teşekkür etti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle öğrencilerimizin becerilerini daha kolay keşfedebiliyoruz. Sanatla eğitim harmonisinin en güzel örneklerinden birisine daha bu programla şahit olduk. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlamakta ve onların üretken, estetik bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmelerine öncülük etmektedir. Bu da Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin esas gayelerinden olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim nesiller yetiştirme gayretimizi destekliyor. Zira bu kavramlarla mücehhez bir neslin madde-mana, akıl-duygu, nefis-vicdan, insan-toplum ve zaman-mekân dengesini gözeteceğine inanıyoruz."

Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin estetik duyarlılık, kültürel birikim ve değer temelli eğitim anlayışını destekleyen örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN "KİM VAR?" SANAT...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN "KİM VAR?" SANAT ETKİNLİĞİ MANİSA’DA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOORDİNESİNDE YÜRÜTÜLEN "KİM VAR?" SANAT...

İLGİLİ HABERLER

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İmam Hatip Kızları Teknolojiyle Buluşuyor: Technoka ve 'Firuze' ile TEKNOFEST Başarısı
2
Amasya'da Hamsi Kilosu 50 TL'ye Düştü — Vatandaş Poşet Poşet Aldı
3
Afyonkarahisar'da Haftalık Polis Denetimi: 7.737 Kimlik Sorgulandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçti
4
Köln'de AKİB Yatırım Forumu: Kayserili İş Dünyası Avrupa'da Buluştu
5
Söke İşletme Fakültesi Öğrencileri Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nda Tarihe Yolculuk
6
Tekirdağ’da DENEYAP Mezuniyeti: Gençler Geleceğe Kep Attı

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti