Manisa'da 'Kim Var?' Sanat Etkinliği Büyük İlgi Topladı

Manisa'da 'Kim Var?' sanat etkinliği büyük ilgi topladı

Etkinlik detayları ve katılımcılar

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen "Kim Var?" sanat etkinliği, Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü himayesinde ve Manisa Güzel Sanatlar Lisesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluştu. Program, Manisa İl Halk Kütüphanesi Konferans Salonu'nda düzenlenerek yediden yetmişe geniş bir izleyici kitlesini ağırladı.

Etkinliğe Manisa Vali Yardımcısı Erhan Günay, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Performanslar ve sahne şovu

Manisa Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sahne performansları etkinliğin öne çıkan bölümünü oluşturdu. Bestekar, şair ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ise öğrencilerle birlikte izleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Programda müzik, tiyatro ve sahne sanatları bir arada icra edilerek izleyicilerin beğenisini topladı.

Etkinlik sonunda İl Millî Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, katkılarından dolayı Yücel Arzen Hacıoğulları'na ve emeği geçen öğretmen ile öğrencilere teşekkür etti.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle öğrencilerimizin becerilerini daha kolay keşfedebiliyoruz. Sanatla eğitim harmonisinin en güzel örneklerinden birisine daha bu programla şahit olduk. Bu tür etkinlikler, gençlerimizin çok yönlü gelişimine katkı sağlamakta ve onların üretken, estetik bakış açısına sahip bireyler olarak yetişmelerine öncülük etmektedir. Bu da Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin esas gayelerinden olan aklıselim, kalbiselim ve zevkiselim nesiller yetiştirme gayretimizi destekliyor. Zira bu kavramlarla mücehhez bir neslin madde-mana, akıl-duygu, nefis-vicdan, insan-toplum ve zaman-mekân dengesini gözeteceğine inanıyoruz."

Program, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin estetik duyarlılık, kültürel birikim ve değer temelli eğitim anlayışını destekleyen örneklerinden biri olarak değerlendirildi.

