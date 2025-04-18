DOLAR
38,17 -0,44%
EURO
43,55 -0,13%
ALTIN
4.083,76 -0,62%
BITCOIN
3.230.164,46 0,58%

Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 10:44
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 10:44
Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda yaşanan trajik bir motosiklet kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, 45 ASN 686 plakalı motosikletin refüjdeki demir korkuluklara çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, motosikletin arkasında bulunan Sametcan Zirek (18) olay yerinde yaşamını yitirdi. Alperen Sarman (22) ise yaralı olarak ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Motosiklet kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABERLER

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersun Yanal'ın Babası Ural Yanal, Denizli'de Defnedildi
2
Fethi Sekin Anısına 'Kahramanlar Ormanı' Açıldı
3
Şanlıurfa'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 2 Yaralı
4
Kayseri'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
5
Başkentte 'Türkiye'nin Fikir Dergileri' Sempozyumu Gerçekleşti
6
Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'nden İndirimli Konut Satışı!

Ayaş'ta Yüzyılın Doğalgaz Müjdesi!

Şanlıurfa'da 18 Nisan'da Elektrik Kesintisi Uyarısı!

Ticaret Bakanlığı'ndan Kooperatiflere Müjde: Destek Limitleri Rekor Artışla 1 Milyon TL'ye Ulaştı

Erdoğan'dan Çiftçilere Zirai Don Desteği Müjdesi

Milyonların Beklediği Yapılandırma Geliyor: Bağkur, SSK ve Daha Fazlası!

İzmir'de Denizin Üzerinde Yürüyebileceğiniz Gizli Cennet: Çıfıt Adası

TEİAŞ'tan Nisan Ayında 435 Kadrolu Personel Alımı Müjdesi

Karadeniz’den Gelen Sağanak Yağış Uyarısı: Hafta Sonu Hava Durumu

Eskişehir'den Çığır Açan 'Sahipsiz Köpek' Kararı: Yeni Dönem Başlıyor

Adana'da Yaz Boyunca Ücretsiz Yüzme Kursu Müjdesi!

22 Nisan Tatil mi? 23 Nisan'da Resmi Tatil Detayları Açıklandı!