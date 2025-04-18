Manisa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesi, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda yaşanan trajik bir motosiklet kazası sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, 45 ASN 686 plakalı motosikletin refüjdeki demir korkuluklara çarpmasıyla meydana geldi.

Kazada motosiklet sürücüsünün kimliği henüz belirlenemezken, motosikletin arkasında bulunan Sametcan Zirek (18) olay yerinde yaşamını yitirdi. Alperen Sarman (22) ise yaralı olarak ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Motosiklet kazalarının önlenmesi için sürücülerin dikkatli olmaları gerektiği bir kez daha vurgulandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.