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Manisa'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir motosiklet kazasında 14 yaşındaki sürücü Enes Ege Akkeçi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 18:01
Manisa'da Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Üzücü Bir Kaza

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında, 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza Anı

Olay, Enes Ege Akkeçi'nin (14) kontrolü altında bulunan 45 ARZ 302 plakalı motosikletin Sarıpınar Mahallesi altgeçit mevkisinde, Murat U. idaresindeki 49 AN 787 plakalı kamyonetle çarpışması sonucu gerçekleşti.

Acil Müdahale ve Sonuç

Kaza sonrasında ağır yaralanan Akkeçi, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Gözaltına Alındı

Polis ekipleri, kazanın ardından kamyonet sürücüsünü gözaltına aldı. Sürücünün ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Bu trajik kaza, genç yaşta bir hayatın sona ermesine neden oldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet...

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet...

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 14 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

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