Manisa'da Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Kaza: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trajik bir kazada motosiklet sürücüsü Sarp Ege Çakır, otomobille çarpışarak yaşamını yitirdi. Çakır'ın kullandığı 45 ANF 139 plakalı motosiklet, Laleli Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi'nde A.Ö.T. isimli sürücünün yönettiği 45 AKJ 767 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hızla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Sarp Ege Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı ve soruşturma başlatıldı.