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Manisa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletle beton mikseri çarpıştı, genç sürücü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 20:13
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 20:26
Manisa'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Motosiklet ve Beton Mikseri Çarpıştı

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen trajik bir kaza sonucu, beton mikseri ile çarpışan bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kaza Detayları

Olay, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde Sart Mahallesi yakınlarında gerçekleşti. 35 BTY 303 plakalı beton mikserinin sürücüsü Y.Y., 45 ACT 469 plakalı motosikletin kontrolü altında olan 30 yaşındaki Tolga Elmas ile çarpıştı.

Ağır Yaralanma ve Hastane Süreci

Kazanın hemen ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Acil müdahale edilen Elmas, hastaneye kaldırılmasına rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Sürücü İfadesi Alındı

Kazanın ardından Y.Y., İlçe Jandarma Komutanlığına götürülerek ifadesi alındı. Yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı...

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı...

Manisa'nın Salihli ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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