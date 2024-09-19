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Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Yunusemre'de kamyona çarpan motosiklet sürücüsü Ömer Duran, acı bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 19.09.2024 11:30
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 11:53
Manisa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trajik Motosiklet Kazası

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olay, Manisa-İzmir çevre yolunda gerçekleşti.

Kaza Anı ve Sonrası

36 yaşındaki Ömer Duran, 45 ADL 790 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, aynı yönde ilerleyen kamyonun arkasından çarptı. Kamyon, 63 ZT 313 plakalı araçla Mehmet İ. tarafından yönetiliyordu.

Olayın ardından, sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye intikal etti ancak Duran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Duran'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın Ardından Gelişmeler

Kaza sonrası, kamyon şoförü Mehmet İ. ifadesinin alınması amacıyla polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti. Olay...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti. Olay...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, kamyona çarpan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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