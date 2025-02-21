Manisa'da Öğrencinin Öğretmene Saldırısı: İki Kişi Tutuklandı

Manisa'da Okulda Şok Eden Saldırı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Fatih Ortaokulu'nda yaşanan öğretmenin darbedilmesi olayı sonrası 2 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, olay dün gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

B.K. (21) isimli zanlının, okulun öğrencisi olan kız kardeşiyle tartıştığını iddia ettiği Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni R.Ş.'ye (32) kafa attığı bildirildi. B.K, diğer öğretmenlerin müdahalesiyle okuldan uzaklaştırıldı. Ancak olay bununla sınırlı kalmadı; B.K.'nın arkadaşı G.G. (21) da okula gelerek R.Ş.'nin üzerine yürüdü ve o da çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı.

Polis Müdahalesi

Okula gelen polis ekipleri, ihbar üzerine B.K. ve G.G.'yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan öğretmen R.Ş.'nin burnunda çatlak olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sendikalardan Tepki

Olay, eğitim camiasından sert tepkilere yol açtı. Okula gelen eğitim sendikalarının temsilcileri, saldırıyı kınarken, Türk Eğitim-Sen Alaşehir İlçe Başkanı Osman Suat Çete, "Yaşadığımız üzücü olayın ardından derin endişe içerisindeyiz. Öğretmenimiz, bir öğrenci velisi tarafından okul içerisinde darbedildi. Bu olay eğitimciler olarak hepimizin canını yaktı. Görülüyor ki, eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olayları münferit eylemler olmaktan çıkmış, yaygın bir toplumsal sorun haline gelmiştir," dedi.

Gelecek İçin Önlemler Alınmalı

Çete, öğretmenlerin güvenliğine dikkat çekerek, bu tür olayların önlenmesi için gereken tedbirlerin bir an önce alınması gerektiğini vurguladı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, okulda öğretmenin darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Okula gelen eğitim sendikalarının temsilcileri olaydan duydukları üzüntüyü dile getirip saldırıyı kınadı.