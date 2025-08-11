Manisa'da Orman Yangınları: Şehzadeler ve Alaşehir'de Hızla Müdahale Ediliyor

Manisa'nın Şehzadeler ve Alaşehir ilçelerinde çıkan orman yangınlarına hızlı müdahale devam ediyor. Valilikten alınan bilgilere göre, Şehzadeler ilçesi Sarıalan Mahallesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın meydana geldi.

İhbarın üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın alanına 4 hava aracı, 17 söndürme ekibi ve 3 iş makinesi gönderildi.

Aynı zamanda, Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi yakınlarında da yeni bir orman yangını baş gösterdi. Bu yangına 5 hava aracı, 7 söndürme ekibi ve 1 iş makinesi ile müdahale etmek için çalışmalar başlatıldı.

Ekiplerin her iki yangına da hem havadan hem de karadan müdahale ettiği bildiriliyor. Bununla birlikte, Soma ilçesindeki orman yangınında ise 11 hava aracı, 67 söndürme ekibi, 10 iş makinesi ve 235 personel ile yangınla mücadele sürdüğü belirtildi.

