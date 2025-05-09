Manisa'da Park Halindeki Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Araçlara Zarar Veren Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sabah saatlerinde park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayın Detayları

Lalapaşa Mahallesi 3528 Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüler park halindeki araçlarda hasar olduğunu fark ederek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçların camlarının kırıldığını, lastiklerinin patlatıldığını ve bazı araçların yakılmaya çalışıldığını belirledi.

Şüpheli Belirlendi

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının olay anında kar maskesi takarak geldiğini saptadı. Ekipler, şüphelinin kullandığı güzergâh üzerinden giydiği spor ayakkabı ile kimliğini tespit etti.

Gözaltına Alındı

Polisin düzenlediği operasyon sonucunda 35 yaşındaki Ö.A., Lalapaşa Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında emniyetteki işlemler devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.