DOLAR
38,74 0%
EURO
43,4 0%
ALTIN
4.146,9 0%
BITCOIN
3.991.273,21 0,18%

Manisa'da Park Halindeki Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 13 araca zarar veren şüpheli, polisin özel çalışmaları sonucunda yakalandı.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 21:27
Manisa'da Park Halindeki Araçlara Zarar Veren Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Araçlara Zarar Veren Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sabah saatlerinde park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Olayın Detayları

Lalapaşa Mahallesi 3528 Sokak'ta meydana gelen olayda, sürücüler park halindeki araçlarda hasar olduğunu fark ederek polisi aradı. Olay yerine gelen polis ekipleri, araçların camlarının kırıldığını, lastiklerinin patlatıldığını ve bazı araçların yakılmaya çalışıldığını belirledi.

Şüpheli Belirlendi

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlının olay anında kar maskesi takarak geldiğini saptadı. Ekipler, şüphelinin kullandığı güzergâh üzerinden giydiği spor ayakkabı ile kimliğini tespit etti.

Gözaltına Alındı

Polisin düzenlediği operasyon sonucunda 35 yaşındaki Ö.A., Lalapaşa Mahallesi’ndeki evinde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında emniyetteki işlemler devam ediyor.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, sokakta park halinde bulunan 13 araca zarar verdiği iddia edilen şüpheli yakalandı.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ceylan Ertem, 4. FoodFest Antalya'da Enerjik Bir Konser Verdi
2
Şırnak'ta 'Orman Benim' Etkinliği ile Orman Yangınlarına Karşı Önlemler Alındı
3
Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı
4
Erbil'de Van Kültürü ve Lezzetleri Tanıtıldı
5
Sivas'ta Minibüs ve Otomobil Çarpıştı: 18 Yaralı Duyuruldu
6
'Bi Umut' Filminin Çekimleri Antalya'da Başladı
7
Kuş Gribi Salgını ABD'de Yumurtaya Zamlandırdı ve Tedarik Zincirini Etkiledi

Kocaeli'de Asgari Ücret 67.000 TL'ye Yükseldi!

Tarım Kredi'den Dev İndirimler! 8 Mayıs'ta Mutfaklara 65 TL'ye Girecek Fırsatlar

VGM'den Mülakatsız Alım Müjdesi: KPSS ile 78 Kişi Alınacak

Dev Kamu Alımlarıyla 44.000 TL Maaş Fırsatı!

Amasya'da Çocuklara Ücretsiz Yüzme Kursu!

Aydın'da Doğalgaz Desteği: Yollar Ücretsiz Tamir Edilecek

Afyonkarahisar Valiliği'nden Düğün Hazırlığına Büyük Destek: Yüzde 20 İndirim!

Konya'da Öğrencilere Aylık 4.500 TL Kazanç Fırsatı

2025'te Kiralık Evde Emlakçı Komisyonu Kaldırılıyor

Bilecik'te Dar Gelirliye Dev Destek: Kent Lokantası Fiyatları Belli Oldu

İstanbul'dan Tüm İllere 13 Mayıs Uyarısı: Soğuk Hava Dalgası Geliyor

Diyarbakır'da Ulaşım Ücretlerine Yüzde 25 Zam Kararı