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Manisa'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu, Uzmanlar İmha Etti

Manisa'nın Salihli ilçesinde bulunan patlamamış top mermisi, bomba imha uzmanları tarafından başarıyla imha edildi.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 17:39
Manisa'da Patlamamış Top Mermisi Bulundu, Uzmanlar İmha Etti

Manisa'da Patlamamış Top Mermisi İmha Edildi

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Çukuroba Mahallesi'nde bir zeytin bahçesi sulanırken patlamamış top mermisi bulundu. Olay, zeytin bahçesini sulamakta olan Kemal Yıldız tarafından fark edildi. Yıldız, derhal durumu yetkililere bildirdi.

Bölgeye intikal eden polis ekipleri, mermiyi güvenli bir alana taşımak için hızlı bir şekilde harekete geçti. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, mermiyi kontrollü bir şekilde imha etti.

Bu tür buluntular, özellikle tarım alanlarında dikkatli olunması gereken ciddi bir güvenlik tehdidi oluşturabiliyor. Yetkililer, çiftçileri ve bölge halkını, benzer durumlarla karşılaştıklarında mutlaka ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde patlamamış halde bulunan top mermisi, polis ekiplerince imha...

Manisa'nın Salihli ilçesinde patlamamış halde bulunan top mermisi, polis ekiplerince imha edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde patlamamış halde bulunan top mermisi, polis ekiplerince imha...

Manisa'nın Salihli ilçesinde patlamamış halde bulunan top mermisi, polis ekiplerince imha edildi.

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