Manisa'da Şarampole Düşen Otomobilde 3 Yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, Rasim T. (42) idaresindeki 09 AEL 397 plakalı otomobil, şarampole düştü. Olay, Salihli-Gördes kara yolunda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gerçekleşti.

Otomobil, yaklaşık 20 metrelik yükseklikten Gördes Çayı yatağındaki şarampole devrildi. Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İçinde İlhan Ö. (44) ve Erdal A. (48) bulunan araçta, yaralanan sürücü ve diğer iki yolcu itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin şarampole düşmesiyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde otomobilin şarampole düşmesiyle yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.