Manisa'da Silahlı Saldırı: 40 Yaşındaki Rafet Ç. Hayatını Kaybetti

Manisa'da Sokakta Silahlı Saldırı: Rafet Ç. Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesi, silahlı saldırıyla sarsıldı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rafet Ç. (40), evinden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilerin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının faillerini yakalamak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.