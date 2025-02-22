Manisa'da Silahlı Saldırı: 40 Yaşındaki Rafet Ç. Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 40 yaşındaki Rafet Ç. hastanede yaşamını yitirdi. Olayın failleri aranıyor.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 14:05
Manisa'da Silahlı Saldırı: 40 Yaşındaki Rafet Ç. Hayatını Kaybetti

Manisa'da Sokakta Silahlı Saldırı: Rafet Ç. Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Turgutlu ilçesi, silahlı saldırıyla sarsıldı. Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Rafet Ç. (40), evinden çıkarken kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı.

Edinilen bilgilerin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olarak Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Rafet Ç., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırının faillerini yakalamak üzere geniş çaplı soruşturma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Tip Çıkarma Gemisi Ç-159 Törenle Denize İndirildi
2
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Bingöl UMKE Merkezini Ziyaret Etti
3
Rize'de Cep Telefonu Bataryası Patladı: Güvenlik Kamerası Görüntüledi
4
DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan Tunceli Kongresinde Mesajlar Verdi
5
Bursa'da Bağ Evinde Silahlı Saldırı: 1 Ölü
6
Şanlıurfa'da 316 Kaplumbağa Dere Islahı Sonrası Kurtarıldı

Eğitim Destekleri 1.900 TL'ye Yükseldi: Öğrencilere Ulaşım Desteği Müjdesi

Kamu Bankasından Rekor Promosyon: 83.000 TL Ödenecek

Karadeniz'den Tarihi Zam Müjdesi: Yüzde 35 Artış ve İkramiye İyileştirmesi!

Devlet Faturalara Tarihi Destek Müjdesi: Doğalgaz ve Elektrikte Desteğe Devam

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!