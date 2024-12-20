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Manisa'da Tabancayla Yaralanan İki Kişi: 5 Zanlı Tutuklandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaralayan 5 zanlı tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 15:19
Manisa'da Tabancayla Yaralanan İki Kişi: 5 Zanlı Tutuklandı

Manisa'da Tabancayla Yaralanmaya Dönük Gelişmeler

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 14 Aralık'ta meydana gelen tabanca ile yaralama olayında, 2 kişi yaralandı. Olayın ardından Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, durumu araştırmak için harekete geçti.

Şüphelilerin Yakalanması

Yaralama olayına karıştığı iddia edilen 6 şüpheliden S.B, M.Ö. ve cezaevi firarisi H.S.K.‘nın kimlikleri tespit edildi. S.B. ve M.Ö. Manisa’da, H.S.K. ise İzmir’in Dikili ilçesinde yapmış olduğu operasyonla yakalandı. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından gerçekleştirilen operasyonda, H.S.K.'nın evinde yapılan aramalarda 2 tabanca, 7 mermi ve 116 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Suç Kayıtları ve Tutuklamalar

Şüphelilerin, yaralama, tehdit, uyuşturucu ticareti ve kaçakçılık suçlarından sabıkalarının bulunduğu öğrenildi. Olaya karıştığı belirlenen K.D, F.A. ve G.D. de gözaltına alındı.

Adli işlemlerinin tamamlanmasının ardından, şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yapılan duruşmada 5 şüpheli tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cezaevi firarisi H.S.K'nin evinde yapılan aramada 2 tabanca, 7 mermi ve 116 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i...

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde 2 kişiyi yaraladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Cezaevi firarisi H.S.K'nin evinde yapılan aramada 2 tabanca, 7 mermi ve 116 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

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