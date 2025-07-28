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Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın, hızlı müdahaleyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 01:09
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 01:09
Manisa'da Tarım Arazisinden Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Yangın Kontrol Altına Alındı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Osmancık Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın, hızla ormanlık alana sıçradı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Hızlı Müdahale

Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, durumu tehlikeli hale getirirken, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 3 arazöz ve 2 su ikmal aracı yangın bölgelerine sevk edildi. Ayrıca, bölgedeki itfaiye ekipleri de acil müdahale için hazır bulundu.

Güçlü ve koordine bir müdahale sonucunda yangın, kısa sürede kontrol altına alındı. Ancak, yangında 15 dönümlük meyve bahçesi'nin zarar gördüğü öğrenildi. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin...

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tarım arazisinden ormanlık alana sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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