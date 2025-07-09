Manisa'da Tıra Arkadan Çarpan Otomobilde İki Yaralı

Manisa Turgutlu'da Trafik Kazası

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay, Erbiller Sanayi Sitesi kavşağında gerçekleşti.

57 yaşındaki Ahmet Aydın yönetimindeki 45 TC 069 plakalı otomobil, trafik ışıklarında bekleyen 20 YA 547 plakalı tıra çarparak kaza yaptı. Kazanın hemen ardından, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Ahmet Aydın ile otomobilde bulunan Süleyman Ekin (73) yaralandı. Yaralılara, olay yerindeki müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tıra arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.