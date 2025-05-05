Manisa'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası!

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında 2'si ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay, Ali Ö. yönetimindeki 45 KA 920 plakalı otomobilin, Mehmetçik Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki Ferhat Y. ve Enver K.'ya çarpmasıyla gerçekleşti.

Otomobil, çarpmanın ardından bir duvara çarparak durabildi. Olayın ardından çevredekilerin acil yardım çağrısı yapması üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve yayalar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Ferhat Y. ve Enver K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Ali Ö. ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 3 kişi yaralandı.