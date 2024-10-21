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Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 10:33
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:36
Manisa'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Manisa'da Trafik Kazası Meydana Geldi

Manisa'nın Kula ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında toplamda 6 kişi yaralandı. Kazanın, İbrahim Can K. tarafından yönetilen 35 BYZ 84 plakalı otomobilin, Alim Avcı'nın kullandığı 35 HN 288 plakalı araçla çarpışması sonucunda gerçekleştiği öğrenildi.

Kaza Detayları

Olay, Uşak-İzmir kara yolu üzerindeki Kula ilçesi geçişindeki Gökçeören Kavşağı'nda meydana geldi. Kazada, araçların sürücüleri ile birlikte araç içinde bulunan 4 kişi de yaralandı.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

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