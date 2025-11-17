Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.440 Hap, 2.674 g Esrar ve 1 Tutuklama

Manisa'da jandarma ekiplerinin operasyonunda 2.440 adet sentetik ecza hapı ve 2.674 gram kubar esrar ele geçirildi; şüpheli B.H. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 13:30
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 13:30
Operasyon ve ele geçirilenler

Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ve narkotik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, B.H. (22/E)

Yapılan aramada 2.440 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 2.674 gram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltı ve yargı süreci

Gözaltına alınan şüpheli B.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

