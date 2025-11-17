Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2.440 Hap, 2.674 g Esrar ve 1 Tutuklama
Operasyon ve ele geçirilenler
Manisa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ve narkotik birimleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, B.H. (22/E) Yapılan aramada 2.440 adet sentetik ecza hapı ile birlikte 2.674 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli B.H., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Gözaltı ve yargı süreci
