DOLAR
40,53 0%
EURO
47,61 0%
ALTIN
4.352,92 0%
BITCOIN
4.782.807,71 -0,06%

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 17:15
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 17:15
Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcıları üzerine yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde Cinosman ve Karali mahallelerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yapılan aramalarda, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 459 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 lira ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.S. ve C.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 459 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 lira ele geçirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i...

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 459 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 lira ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli D-100 Kara Yolunda Zincirleme Kaza: 2 Yaralı
2
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, Nevşehir’de Ziyaretler Gerçekleştirdi
3
Kocaeli'de Filistin'e Destek Yürüyüşü: 60 Binden Fazla Ölü, 125 Binden Fazla Yaralı
4
Bingöl'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Bursa'da Orman Yangını: Gürsu ve Kestel Arasındaki Alevlere Müdahale Sürüyor
6
Elazığ'da Kırsal Alanda Bir Yangın Daha: Ekipler Alevlere Müdahale Ediyor

MHRS'de Randevu Zorluğu Tarihe Karışıyor

TOKİ 56 İl'de Müzayedeye Hazır: 5-6 Ağustos Tarihlerine Dikkat!

Yıpranma Payı Kaldırıldı: Erken Emeklilik Bekleyenler Dikkat!

2025 Temmuz: Emeklilere 32.000 TL Promosyon Fırsatı

Kavurucu Sıcaklar Klima Fiyatlarını Yüzde 70 Artırdı

Yumurta Fiyatlarında Tarihi Değişiklik: İhracat Kesintileri Kaldırıldı!

ÖTV Düzenlemesiyle Fiyatlar Uçuşa Geçiyor: Hangi Araçlar ucuzlayacak?

Merkez Bankası Faiz Düşürdü, Mevduat Faizleri Çakıldı! Yeni Oranlar Burada

TEMU Türkiye Pazarına Girmeye Hazırlanıyor

Google One Abonelik Ücretlerine Yüzde 400 Zam Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Yağmur Geliyor

Merkez Bankası'ndan Kredi Kartı ve Nakit Avans Faizlerine İndirim