Manisa'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı

Manisa'nın Kırkağaç İlçesinde Uyuşturucu Operasyonu

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Kırkağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcıları üzerine yürüttüğü kapsamlı çalışmalar neticesinde Cinosman ve Karali mahallelerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi.

Yapılan aramalarda, yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 459 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 lira ele geçirildi. Olayla ilgili olarak S.S. ve C.A. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından C.A. serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 459 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 lira ele geçirildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. Yapılan aramalarda yaklaşık 100 gram sentetik uyuşturucu, 459 sentetik ecza, 1 hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 42 bin 575 lira ele geçirildi.