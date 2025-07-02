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Manisa'da Yangına Hızla Müdahale: Hava ve Kara Ekipleri Sahada

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan makilik alan yangınına havadan ve karadan etkili müdahale sürüyor.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 20:38
Manisa'da Yangına Hızla Müdahale: Hava ve Kara Ekipleri Sahada

Manisa'nın Turgutlu İlçesinde Yangın Alarmı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan Çepnidere Mahallesi'nde, makilik alanda başlayan yangına müdahale ediliyor. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevresindeki alanlara zarar verme tehlikesi oluşturdu.

Yangının Sebepleri ve Etkileri

Yangın, mahallenin otluk alanında başladı ve kısa sürede iki ev ile bir traktörü etkileyerek hasara yol açtı. Çevredeki makili alanlara sıçrayan alevler, yerel halkı tedirgin etti.

İtfaiye ve Orman Ekipleri Harekete Geçti

İhbar üzerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olay yerine intikal ederek yangına müdahaleye başladı. Ekiplerin hızlı hareketi, alevlerin İzmir'in Kemalpaşa ilçesi yönüne ilerlemesini engelledi.

Hayvanların Kurtarılması

Alevlerin tehdidi altındaki alanda bulunan bir çiftlikteki yaklaşık beş yüz koyun, ekiplerin başarılı müdahalesiyle güvenli bir bölgeye taşındı. Yangına yönelik havadan ve karadan yapılan müdahale devam ediyor.

Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken, yangınla ilgili önemli bilgilere ulaşmaya çalışıyoruz.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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