Manisa Demirci'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Başalan mevkisinde başlayan yangına hızlı müdahale

Manisa'nın Demirci ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Hoşçalar Mahallesi Başalan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangına 1 uçak, 1 helikopter ve 2 arazöz ile müdahale etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri de arazözlere su takviyesinde bulundu.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.