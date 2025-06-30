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Manisa'nın Ahmetli İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Ahmetli'deki orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ekipler kontrol altına alma çalışmalarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 19:14
Manisa'nın Ahmetli İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Ahmetli İlçesinde Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, ormanlık alanda çıkan bir yangın, hem havadan hem de karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının, ilçe merkezine yakın bir ormanlık alanında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladığı bildiriliyor. Yangın ihbarının ardından İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde bölgeye sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor; bölgedeki flora ve faunanın korunması için titiz bir çaba sergileniyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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