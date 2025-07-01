DOLAR
39,83 -0,03%
EURO
46,92 0,14%
ALTIN
4.279,55 -1,2%
BITCOIN
4.224.376,13 1,39%

Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde Yangın Alarmı: Ekipler Müdahale Ediyor

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 17:49
Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde Yangın Alarmı: Ekipler Müdahale Ediyor

Manisa'nın Saruhanlı İlçesindeki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan orman yangınına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangın, Koldere Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Hızlı Müdahale İçin Ekipler Seferber Oldu

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için tüm güçleriyle sahada yer alıyor.

Yangın Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

Yangına karşı karadan ve havadan gerçekleştirilen müdahaleler, ormanlık alanın korunması açısından kritik önem taşıyor. Ekiplerin yangını söndürme çabaları devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale...

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

İLGİLİ HABERLER

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ersin Tatar'dan Resmi Müzakere Şartları Açıklaması
2
Trabzon ve Çevresinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı
3
Kıbrıs Gazisi Hikmet Kapanşahin Son Yolculuğuna Uğurlandı
4
Osmaniye'de Depremzedelere 89 Yeni Köy Evi Teslim Edildi
5
Hollanda'da Turuncu Alarm! Aşırı Sıcaklık Üç Bölgeyi Tehdit Ediyor
6
Tokat'ta 3 Yaşındaki Çocuğa Ambulans Helikopterle Acil Sevk
7
Çankırı Valisi'nden Orman Yangını Uyarısı: Farkındalık Şart!

ÇAYKUR Çiftçilere 2,3 Milyar TL Ödeme Yaptı!

İzmir'de Yolsuzluk Operasyonu: 120 Gözaltı ve Başkan Soyer'in Durumu

ŞOK Market 2 Temmuz'da Vantilatör ile Piyasayı Sarsacak!

Ziraat Bankası'ndan Kadınlara ve Gençlere Destek: Devlet Desteği Öne Çıkıyor

Sakarya'da Metrobüs Seferleri 15 Temmuz'da Başlıyor, Okullar Açılana Kadar Ücretsiz!

Emekli Promosyonları Yüzde 29,63 Zam ile Yeni Bir Döneme Giriyor

Devlet Desteği ile Adana'da Evlilik İndirimleri! Yüzde 15 indirim yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Emeklilere Müjde: O Maaşlara Ekstra İyileştirme Geliyor!

Ankara'da Yeni Metro Ring Hatları ve Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!