Manisa'nın Saruhanlı İlçesinde Yangın Alarmı: Ekipler Müdahale Ediyor

Manisa'nın Saruhanlı İlçesindeki Orman Yangınına Müdahale Başladı

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde etkili olan orman yangınına müdahale çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yangın, Koldere Mahallesi yakınlarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana geldi.

Hızlı Müdahale İçin Ekipler Seferber Oldu

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter, 17 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için tüm güçleriyle sahada yer alıyor.

Yangın Kontrol Altına Alma Çalışmaları Sürüyor

Yangına karşı karadan ve havadan gerçekleştirilen müdahaleler, ormanlık alanın korunması açısından kritik önem taşıyor. Ekiplerin yangını söndürme çabaları devam ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.