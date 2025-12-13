DOLAR
Manisa Salihli'de Jandarma Operasyonu: 55 Litre Sahte Rakı ve 102 Hap Ele Geçirildi

Salihli'de jandarma, 55 litre sahte rakı, sahte içki yapım aparatı ve 102 uyuşturucu hap ele geçirerek iki şüpheliyi gözaltına aldı.

Yayın Tarihi: 13.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 13.12.2025 11:41
Manisa Salihli'de jandarma operasyonunda sahte içki ve uyuşturucu ele geçirildi

Operasyon detayları ve gözaltılar

Manisa’nın Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda, Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki şüphelinin ikametinde sahte alkol bulundurduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Ekiplerin F.A. (69) ve A.A. (83) adreslerinde gerçekleştirdiği aramalarda 55 litre sahte rakı, sahte içki yapım aparatı ve 102 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili olarak iki şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, sahte ve kaçak içkilere yönelik yürütülen çalışmaların bir parçası olarak kayda geçti. Yetkililer, benzer olaylarla mücadeleye devam edeceklerini bildirdi.

