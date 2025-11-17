Manisa Salihli'de Jandarmadan Şok Operasyon: 3 bin 248 adet Hap Ele Geçirildi

Jandarma ekipleri ikamet baskınında büyük miktarda uyuşturucuya el koydu

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, bir ikamette yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziler Mahallesi’ndeki baskında, şüphelilerin evinde bulundurup satışını yaptığı belirlenen malzemelere el konuldu.

Operasyonda ele geçirilenler arasında 3 bin 248 adet uyuşturucu hap, 500 gram kubar esrar, bir hassas terazi ve iki cep telefonu bulunuyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.M. (27) ile F.Y.İ. (26), jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme sürecinin ardından iki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Salihli T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Operasyon, Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü istihbari çalışma sonucunda gerçekleştirildi. Baskına İstihbarat Şube, Sart ve Merkez Karakol Komutanlıkları ile JASAT timleri katıldı.

