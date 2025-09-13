Manisa Salihli'de Kamyonetle Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Öldü

Manisa'nın Salihli ilçesinde kamyonetle çarpışan plakasız sepetli motosikletin sürücüsü Adem Yılmaz yaşamını yitirdi; kamyonet sürücüsü T.Ö gözaltında.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 16:07
Kaza Detayları

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, T.Ö'nün (22) kullandığı 35 PDN 23 plakalı kamyonet, Kabazlı Mahallesi'nde Adem Yılmaz (60) idaresindeki plakasız sepetli motosiklet ile çarpıştı.

Müdahale ve Gelişmeler

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Adem Yılmaz, Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri T.Ö.'yü gözaltına aldı.

